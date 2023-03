Biathlon DSV-Staffeln in Östersund auf Platz drei

Die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner schafften es in allen fünf Staffelrennen unter die Top drei, bei der WM hatte das mit Rang fünf nicht geklappt. In der Weltcup-Gesamtwertung reichte es zu Platz zwei. Den bislang letzten deutschen Staffelsieg gab es am 5. März 2021 in Nove Mesto.