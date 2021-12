Bob-Weltcup in Altenberg : Drittes Double für Friedrich - Nolte auf Rang zwei

Am Start: Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller aus Deutschland schieben an. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Altenberg Die bittere Erkenntnis der Weltelite nach dem Weltcup in Altenberg ist: Auch ein nicht in Topverfassung fahrender Francesco Friedrich ist kaum zu schlagen. Bei den Frauen ist die Siegesserie von Laura Nolte im Zweierbob gerissen.

„Wir haben in den letzten Jahren hart dafür gearbeitet, dass wir an diesem Punkt angekommen sind. Früher wären wir mit so einem Fehler wie gestern auf Rang sieben eingekommen“, sagte Friedrich und betonte: „Man muss schon zwei solide Läufe runter bekommen, damit alles passt.“ Am Samstag hatte Friedrich im kleinen Schlitten „keinen guten Tag. Ich war etwas träge, war zu spät an den Lenkseilen. Und die Bahn ist richtig hart, da summieren sich dann die Fehler“, sagte der Sachse selbstkritisch.