Nordische Kombination Dritter Sieg in Serie für Rießle - Watabe holt Gesamtweltcup

Fabian Rießle hat den dritten Sieg in Serie im Weltcup der Nordischen Kombinierer geholt. Der Schwarzwälder kam am Sonntag in Klingenthal erneut zum Erfolg, nachdem er zuvor bereits in Trondheim und am Samstag auch in Klingenthal als Erster über die Ziellinie gelaufen war. dpa