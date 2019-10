Bahnrad-EM : Drei Medaillen für deutsches Bahnradsport-Team in Apeldoorn

Apeldoorn Franziska Brauße aus Öschelbronn hat am dritten Tag der Bahnradsport-Europameisterschaften in Apeldoorn die erste Goldmedaille für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) gewonnen.

Die 20-Jährige siegte im deutschen Finale in der 3.000-Meter-Einerverfolgung gegen Titelverteidigerin Lisa Brennauer (Durach) und sicherte sich damit auch einen Startplatz für die Heim-WM Ende Februar 2020 in Berlin.

„Ich kann es nicht glauben. Ich war nach der Qualifikation mit Silber überglücklich“, sagte Brauße, die in diesem Jahr schon die U23-EM und die deutsche Meisterschaft in der Einerverfolgung gewonnen hatte und am Donnerstag zusammen mit Brennauer Zweite in der Mannschaftsverfolgung geworden war. „Wir haben dann im Finale einen Gang hochgekettet und alles riskiert.“