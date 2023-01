Tennis-Grand-Slam-Turnier : Drama um Nadal: Zweitrunden-Aus bei Australian Open

Melbourne Seine Frau weint - und die Tenniswelt fragt sich: War's das? Rafael Nadal scheidet verletzt als Titelverteidiger bei den Australian Open aus.

„Ermüdend und frustrierend“

„Ich kann einfach nicht sagen, dass ich im Moment mental nicht zerstört bin, denn dann würde ich lügen“, sagte der entthronte Titelverteidiger in einer bemerkenswerten Pressekonferenz nach der 4:6, 4:6, 5:7-Niederlage in Melbourne gegen den US-Amerikaner Mackenzie Mcdonald. Es sei „ermüdend und frustrierend“, dass „ein großer Teil“ seiner Karriere daraus bestehe, sich nach Verletzungen zurückzukämpfen. Er müsse eine längere Pause wegen der aktuellen Hüftverletzung unbedingt vermeiden, „denn wenn nicht“, betonte der 36-Jährige, „wird es schwer“.

Er habe diesen Prozess schon „zu viele Male“ durchgemacht. Generell sei er zwar bereit, es erneut zu tun, „aber es ist zweifelsohne nicht einfach“. Schon die letzten sieben Monate mit schweren Verletzungen und wenig Spielrhythmus seien „hart“ gewesen. „Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert.“ Er wolle jetzt nicht „lügen“ und behaupten, dass „das Leben fantastisch“ sei, er positiv bleibe und weiterkämpfe. „Nicht jetzt“, betonte der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner: „Das ist ein harter Moment. Aber morgen startet ein neuer Tag.“

Die Australian Open sind für ihn aber beendet - so früh wie seit 2016 nicht mehr. Der Weltranglisten-Zweite spielte anfangs schwach, er schimpfte mit der Schiedsrichterin und schlug gefrustet mit der Hand gegen den Schläger. Doch das wahre Drama folgte erst später. Am Ende des zweiten Satzes verletzte er sich bei einem langen Schritt im Hüftbereich. Auf der Tribüne der Rod Laver Arena vergoss seine Frau Tränen in ein Taschentuch, während er selbst eine medizinische Auszeit nahm. Sie half nicht, das Spiel war zum Zeitpunkt seiner Rückkehr auf den Platz bereits verloren.