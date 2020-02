NHL : Draisaitls Punkteserie mit den Oilers reißt nach elf Spielen

Glendale Die Punkteserie von Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ist nach elf Spielen beendet.

Draisaitl und die Edmonton Oilers unterlagen bei den Arizona Coyotes mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Somit blieb der 24 Jahre alte deutsche Nationalspieler erstmals in diesem Jahr ohne Torbeteiligung. Draisaitl hatte zuletzt in elf Spielen sieben Treffer und 15 Torvorlagen verbucht und sich mit 83 Punkten an die Spitze der Scorer-Liste gesetzt.