NHL : Draisaitl-Vorlage bei Edmontons 5:2-Sieg gegen San Jose

Holte mit den Oilers einen Sieg gegen San Jose: Leon Draisaitl. Foto: Chris Brown/CSM via ZUMA Wire/dpa.

San Jose Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen klaren Auswärtserfolg gefeiert.

Die Kanadier besiegten die San Jose Sharks 5:2 (3:1, 1:0, 1:1). Der 24 Jahre alte Draisaitl gab die Vorlage zum 5:1 durch Connor McDavid in der 47. Minute. Es war sein 28. Assist in dieser Saison. Edmonton liegt weiter an der Spitze der Pacific-Division.