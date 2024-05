Eishockey Draisaitl verliert erstes Heimspiel im NHL-Halbfinale

Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl haben in der NHL-Halbfinalserie gegen die Dallas Stars ihr erstes Heimspiel verloren. Die Oilers zogen mit 3:5 (2:0, 1:3, 0:2) den Kürzeren und sind in der Best-of-Seven-Serie mit 1:2 in Rückstand geraten. Das Team, das als erstes viermal gewinnt, zieht in die Finals der nordamerikanischen Eishockey-Liga ein. Am Mittwoch (Ortszeit) haben die Oilers mit einem weiteren Heimspiel die Chance, die Serie wieder auszugleichen.