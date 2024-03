Eishockey Draisaitl verliert deutsches Duell in NHL mit Peterka

In Nico Sturm und Tim Stützle standen in einem weiteren Spiel zwei deutsche NHL-Profis auf dem Eis, Sturm setzte sich mit den San Jose Sharks mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) gegen Stützles Ottawa Senators durch. Stützle gelang das einzige Tor Ottawas, der 22-jährige Stürmer hat damit in dieser Saison 15 Mal getroffen. Die Sharks und Senators bleiben in ihren Conferences jeweils weiter Vorletzter.