Eishockey-Star : Draisaitl über Olympia: „Hoffentlich“ in vier Jahren

NHL-Star Leon Draisaitl träumt von einer Olympia-Teilnahme in vier Jahren. Foto: Dom Gagne/CSM via ZUMA Wire/dpa

Edmonton Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat seiner Enttäuschung über die nächste verpasste Olympia-Gelegenheit erneut Luft gemacht.

„Ich wäre schon sehr, sehr gerne dabei gewesen und würde das schon sehr gerne einmal mitmachen und miterleben“, sagte der NHL-Profi von den Edmonton Oilers im Podcast „Einfach mal Luppen“ der Brüder Toni und Felix Kroos. Wegen der zahlreichen coronabedingten Absagen von Spielen in der NHL hatte die Liga ihre Olympia-Zusage zurückgezogen. Das in gut drei Wochen beginnende Eishockey-Turnier in Peking findet deswegen wie der Wettbewerb vor vier Jahren in Pyeongchang ohne Profis aus der besten Liga der Welt statt. Damals hatte das NHL-Veto finanzielle Gründe.