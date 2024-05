Eishockey Draisaitl-Serie reißt bei Oilers-Niederlage in Dallas

Draisaitl blieb erstmals in den diesjährigen Playoffs ohne Scorerpunkt. Zuvor war der 28 Jahre alte Deutsche in allen 13 Spielen der Oilers an mindestens einem Treffer beteiligt, so auch beim 3:2-Erfolg nach Verlängerung zum Auftakt der Serie gegen Dallas. Draisaitl führt die Playoff-Scorer-Wertung mit 25 Torbeteiligungen ligaweit an.