NHL Draisaitl, McDavid und die Stanley-Cup-Träume der Oilers

Die 50-Tore-Marke und die 100-Scorer-Punkte-Schallmauer, die beide schon längst wieder durchbrochen haben? Wertlos. „Das freut mich, das ehrt mich. Aber das ist auch wieder hinter mir und jetzt geht der Blick nach vorne. Es gibt wichtigeres, als 50 Tore: Den Stanley-Cup zu gewinnen“, betonte Draisaitl. Im Gegensatz zur vergangenen Saison, als ihn in den Playoffs eine Knöchelverletzung massiv beeinträchtigte, ist der Kölner nun fit. Durch das 3:1 gegen die Anaheim Ducks ist auch Rang eins in der Pacific Divison in Reichweite und ein vermeintlich leichterer Gegner in der ersten Runde der Playoffs.