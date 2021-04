Folgen der Pandemie : DOSB: Vereine haben rund eine Million Mitglieder verloren

Frankfurt/Main Wegen des monatelangen Corona-Lockdowns sind viele Hobby- und Amateursportler zur Untätigkeit verurteilt. Das kostet die Vereine viele Mitglieder - und lässt den Dachverband weitere Folgeschäden fürchten.

„Nach aktuellem Stand werden wir wohl zum Jahresende 2020 rund eine Million Mitglieder verloren haben und in den ersten Monaten des Jahres könnte nochmals eine ähnliche Größenordnung an Rückgang entstanden sein“, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann der Deutschen Presse-Agentur. Was besonders schmerze: „Das geschieht vor allem im Kinder- und Jugendbereich und bei den sehr leistungsstarken und dienstleistungsorientierten (Gross-)Vereinen, die damit vielfach ihrerseits in echte Existenznöte kommen.“