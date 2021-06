Kurz nach Tokio-Spielen : DOSB-Spitze um Alfons Hörmann stellt Vertrauensfrage

Will nach den Olympischen Spielen in Tokio die Vertrauensfrage stellen: Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Foto: Ina Fassbender/AFP POOL/dpa

Frankfurt/Main Die schweren Vorwürfe aus dem Mitarbeiterkreis haben Folgen für die DOSB-Spitze. Nach tagelangen Beratungen beschließt die Führung des Dachverbandes, sich einer Vertrauensabstimmung zu stellen. Dann geht es auch um die Zukunft von Präsident Alfons Hörmann.

In der Krise beim Deutschen Olympischen Sportbund stellen Verbandschef Alfons Hörmann und das weitere Präsidium kurz nach den Sommerspielen und Paralympics in Tokio in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Vertrauensfrage.

Sollten die Mitglieder dem Präsidium das Vertrauen entziehen, könnte es vorgezogene Neuwahlen geben. Turnusgemäß stünden erst auf der Mitgliederversammlung 2022 Wahlen auf der Tagesordnung. Der aus Bayern stammende Wirtschaftsmanager Hörmann ist seit Dezember 2013 Chef des DOSB. In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach Kritik an seiner Amtsführung gegeben.

Ausgelöst worden war der jüngste Hauskrach beim DOSB Anfang Mai durch ein anonym versendetes Schreiben aus dem Mitarbeiterkreis. Der Brief enthielt schwere Anschuldigungen gegen Hörmann und die Spitze des Verbandes. Die Rede war von einem „Klima der Angst“ in der DOSB-Zentrale in Frankfurt am Main. Hörmann wurde psychischer Druck auf Mitarbeiter und ein laxer Umgang mit Corona-Vorschriften vorgeworfen.