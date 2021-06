Führungskrise : DOSB muss neuen Präsidenten suchen: Hörmann geht im Dezember

Frankfurt/Main Der Weg für einen Neuanfang im Deutschen Olympischen Sportbund ist frei. DOSB-Präsident Alfons Hörmann wird nach heftiger Kritik an seinem Führungsstil sein Amt im Dezember aufgeben. Bis dahin muss ein Nachfolger gefunden werden.

Das amtierende Präsidium werde vorrangig in den kommenden Wochen alles dafür tun, die Athleten „bestmöglich bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio zu unterstützen“. Ob Hörmann wie vorgesehen als Delegationsleiter mit nach Japan reisen wird, bleibt offen. Auch die Vorbereitungen für die Winterspiele im Februar 2022 in Peking sollen auf den Weg gebracht werden. „Gleiches gilt für die vielfältigen Aufgaben in Sportdeutschland im Bereich des Breitensports, der nach wie vor eine teamorientierte Kraftanstrengung für die Zeit nach der Pandemie braucht“, hieß es.