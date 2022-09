Olympische Spiele : DOSB-Chef Weikert: Olympia-Bewerbung „nicht um jeden Preis“

Berlin Im Werben für eine weitere Olympia-Bewerbung will der Deutsche Olympische Sportbund neue Wege gehen. Der Dachverband werde „es anders machen als bei vielen Versuchen in der Vergangenheit“, versicherte DOSB-Präsident Thomas Weikert bei einer Anhörung im Sportausschuss des Bundestags.

„Zu spät“ für eine Bewerbung für 2030

Eine deutsche Bewerbung um die übernächsten Olympischen Winterspiele hat er ausgeschlossen. „2030 ist zu spät. Da ist alles schon in der Mache“, sagte Weikert. In Frage für einen neuen deutschen Anlauf für Olympia und Paralympics kämen die Winterspiele 2034 und die Sommerspiele 2036, fügte Weikert hinzu.

Die nächsten Winterspiele sind bereits für 2026 an Mailand und Cortina vergeben. Die Sommerspiele werden 2024 in Paris, 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane ausgetragen. Das Internationale Olympische Komitee will im Herbst des kommenden Jahres über den Gastgeber für die Winterspiele 2030 entscheiden. Bislang gelten neben Sapporo auch Vancouver und Salt Lake City als aussichtsreiche Anwärter.