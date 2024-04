Sportpolitik Doping-Wirbel: „Glaubwürdigkeitskrise des Weltsports“

Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte am Montag in Peking, die Volksrepublik habe sich immer strikt an die Wada-Regularien gehalten, die körperliche und mentale Gesundheit seiner Athleten geschützt sowie fairen Wettbewerb bei sportlichen Wettkämpfen hochgehalten. Bei Olympia in Tokio gewann das 30-köpfige chinesische Team im Juli und August 2021 sechs Medaillen, darunter dreimal Gold.