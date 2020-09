„Operation Aderlass“ : Doping-Prozess gegen Mark S. hat in München begonnen

Doping-Prozess gegen Mark S. hat in München begonnen

In München hat der Doping-Prozess begonnen. Foto: Peter Kneffel/dpa

München Am heutigen Mittwoch hat in München der Prozess gegen den mutmaßlichen Doping-Arzt Mark S. und vier Helfer begonnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 42-Jährigen vor, über mehrere Jahre an diversen Sportlern Blutdoping durchgeführt oder Doping-Missbrauch organisiert zu haben. Darüber hinaus habe er sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht.

Mark S. wurde im Februar 2019 nach einer Razzia bei sich zuhause in Erfurt und zeitgleichen Durchsuchungen bei der nordischen Ski-WM in Seefeld festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.