Basketball Doncic erzielt 73 Punkte - Theis bezwingt Dennis Schröder

Daniel Theis hat das Duell zweier Basketball-Weltmeister in der NBA gegen Dennis Schröder für sich entschieden. Theis erzielte mit den Los Angeles Clippers einen 127:107 (66:52)-Erfolg bei den Toronto Raptors. Damit fuhren die Clippers ihren vierten Sieg in Serie in nordamerikanischen Basketball-Liga ein, um in der Western Conference den dritten Platz zu behaupten.