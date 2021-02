WM in Pokljuka : Doll peilt Podest im Biathlon-Sprint an - Gold nur über Bö

Pokljuka Vier Deutsche Biathleten kämpfen im WM-Sprint von Pokljuka um das erste Einzelgold. Arnd Peiffer und Benedikt Doll waren schon Weltmeister über zehn Kilometer. Eine Wiederholung wird schwer.

Erik Lesser will sich nach dem verkorksten Rennen in der Mixedstaffel unbedingt steigern. Die falsche Ski-Wahl sorgte auch dafür, dass bei dem Thüringer zum Auftakt am Mittwoch in der Loipe nichts ging. „Ich will nichts Besonderes machen, sondern das raushauen, was ich drauf habe. Ich möchte von Anfang bis Ende Gas geben“, sagte Lesser. Ein guter Auftritt ist auch deswegen besonders wichtig, weil am Sprint die Qualifikation für die Verfolgung am Sonntag hängt. Die Rückstände dieses Rennens werden zu den Abständen im Jagdrennen.