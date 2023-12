Weltcup in Östersund Doll: Deutscher Biathlon-Traumstart nimmt „Stress vom Team“

„Läuferisch sind wir auf jeden Fall im Team richtig gut dabei bei den Männern, am Schießstand haben wir im schnellen Schießen auch einen Schritt nach vorn gemacht“, sagte Doll. Trotzdem gebe es noch Potenzial, es in den kommenden Wochen noch besser zu machen. Im Einzel hatte sich Roman Rees als Sieger am vergangenen Sonntag aber sogar das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden gesichert, Teamkollege Justus Strelow war dahinter ebenso überraschend Zweiter geworden. In der Staffel fehlte das Duo leicht angeschlagen, am Samstag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) könnten sie wieder am Start sein.