Biathlon Doll beendet letztes Staffelrennen mit Podestrang

Der Sprint-Weltmeister von 2017 übergab auf Podestkurs liegend an den deutschen Schlussläufer Philipp Nawrath, der den dritten Rang für das Quartett des Deutschen Skiverbandes perfekt machte. Wie in bisher jedem Weltcup-Staffelrennen in dieser Saison stand Deutschland auch im US-amerikanischen Soldier Hollow wieder auf dem Treppchen. Nur bei der Weltmeisterschaft im Nove Mesto reichte es am Ende lediglich für den vierten Rang.