Tennis Djokovic wartet noch mit Entscheidung über Wimbledon-Start

Der siebenmalige Wimbledon-Sieger Novak Djokovic lässt noch offen, ob er in diesem Jahr bei dem Tennis-Klassiker antreten wird. Der 37-jährige Serbe trainiert nach seiner Knieoperation zwar in London, möchte aber abwarten, wie er sich in den nächsten Tagen fühlt. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am kommenden Montag.