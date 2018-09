später lesen Grand-Slam-Turnier Djokovic und Del Potro im US-Open-Finale - Nadal gibt auf FOTO: Seth Wenig FOTO: Seth Wenig Teilen

Wimbledonsieger Novak Djokovic aus Serbien und der Argentinier Juan Martin del Potro bestreiten an diesem Sonntag das Finale der US Open in New York. dpa