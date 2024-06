French Open Djokovic über Viertelfinal-Start: „Weiß nicht, was passiert“

Der Drama-König von Paris hat sich ein zweites Mal mit einem Kraftakt gerettet - doch ob Tennisstar Novak Djokovic im Viertelfinale der French Open überhaupt antritt, ist offen. „Ich weiß nicht, was morgen oder übermorgen passiert, ob ich in der Lage sein werde, auf den Platz zu gehen und zu spielen“, sagte der 37 Jahre alte Serbe. „Ich hoffe es. Lasst uns abwarten, was passiert.“