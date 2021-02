Australian Open-Finale : Djokovic trifft auf Medwedew: Neunter Titel oder Premiere?

Eine Frau geht an einem Wandbild von Novak Djokovic vorbei, das auf eine Wand im Melbourne Park gemalt wurde. Foto: Dave Hunt/AAP/dpa

Melbourne Vieles spricht für ein spannendes Herren-Finale bei den Australian Open der Tennisprofis. Dem Herausforderer Daniil Medwedew ist es durchaus zuzutrauen, gegen den Melbourne-Rekordchampion Novak Djokovic zu gewinnen.

Novak Djokovic strebt im Endspiel der Australian Open seinen neunten Melbourne-Titel und insgesamt 18. Grand-Slam-Triumph an.

Im Finale am heutigen Sonntag (9.30 Uhr/Eurosport) trifft der serbische Weltranglisten-Erste auf den russischen Herausforderer Daniil Medwedew. Ein Blick auf das Tennis-Duell:

DIREKTER VERGLEICH: Sieben Mal haben die beiden bisher gegeneinander gespielt, Djokovic hat vier Mal und damit einmal öfter gewonnen. Das zuvor letzte Aufeinandertreffen bei den ATP Finals in London zum Abschluss der vergangenen Saison gewann der Russe in zwei Sätzen. Das bisher einzige Grand-Slam-Duell entschied Djokovic bei den Australian Open 2019 in vier Sätzen für sich.