„In jedem Fall ist die WM das, was in dieser Saison hauptsächlich zählt“, schrieb Disl in ihrer Kolumne beim Nachrichtenportal „t-online.de“. „Um den Gesamtweltcup wird sich Laura aktuell keine großen Gedanken machen. Wenn alles normal gelaufen wäre, wäre sie natürlich die Top-Favoritin, weil sie einfach die kompletteste Athletin ist. Aber aktuell kann man darüber nur spekulieren. Ich glaube, dass sie selbst nicht genau weiß, wo sie leistungstechnisch steht“, sagte Disl.

Dahlmeier gehört nach ihrer gesundheitsbedingten Zwangspause nicht zum Aufgebot für die Mixed-Staffeln beim Weltcup-Start am Sonntag (ab 12.00 Uhr) im slowenischen Pokljuka. Wann die 25-Jährige wieder einsteigt, ist derzeit noch offen. Die WM im schwedischen Östersund findet vom 7. bis 17. März 2019 statt. „Wenn Laura gesund bleibt, traue ich ihr dort auf jeden Fall ein paar Medaillen zu“, sagte Disl. „Und natürlich hoffe ich, dass zumindest eine goldene dabei ist und sie dadurch mit meinen acht WM-Titeln gleichzieht. Überholen darf sie mich natürlich auch sehr gerne.“