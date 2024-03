Eisschnelllauf-Idol Die ewige Pechstein: Vorbild mit Trainer-Perspektive

Wenn die Weltcup-Serie des kommenden Winters Ende November in Asien startet, will auch die Berlinerin wieder auf dem Eis stehen. „Ich werde mich auf die Saison ganz normal vorbereiten. Wenn es dann losgeht, bin ich hoffentlich fit und werde auch wieder an den Start gehen“, sagte sie am Rande der Mehrkampf-Weltmeisterschaften im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.