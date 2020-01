Bundesliga : „Die bessere Antwort“: Bayern als „Kämpfer“ auf RB-Jagd

Berlin Der geglückte Konter im Meisterrennen entspannt die Lage beim FC Bayern vorerst. Die Münchner gefallen sich in der Rolle als „Kämpfer“ und Jäger von RB Leipzig. Eine Dauerdebatte geht aber weiter.

Auch Ex-Coach Jürgen Klinsmann sieht die Münchner wieder in der Form für die angestrebten Titel. „Die Klasse hat der FC Bayern, deshalb werden sie ein großes Wort mitreden in der Meisterschaft und auch in der Champions League“, sagte der Hertha-Trainer am Montagmorgen.