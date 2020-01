Handball-EM : DHB-Team fordert Titelverteidiger Spanien

Trondheim Deutschland gegen Spanien - diese Paarung gab es schon oft bei Handball-Großereignissen. Einige Duelle in den vergangenen 20 Jahren sind besonders im Gedächtnis haften geblieben.

Für die deutschen Handballer steht bei der EM das erste Schlüsselspiel an. Mit einem Sieg in der Vorrundenpartie gegen Titelverteidiger Spanien kann das Team von Bundestrainer Christian Prokop heute (18.15 Uhr/ARD) in Trondheim schon die Weichen in Richtung Halbfinale stellen.