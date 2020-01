Tiefstand an Fouls : DFB-Sportrichter Lorenz: Bundesliga ist fairer geworden

Tiefstand an Fouls

Mainz/Frankfurt/Main Die Fußball-Bundesliga ist nach Ansicht von DFB-Sportrichter Hans E. Lorenz „von Jahr zu Jahr“ fairer geworden.

„Wir hatten in der abgelaufenen Saison einen absoluten Tiefstand an Fouls. Früher war es so, dass wir pro Spieltag eine Rote Karte hatten. Heute ist es nur noch pro ein, zwei Spieltage eine“, sagte der 68-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Einer der Gründe ist sicherlich, dass sich das Spielsystem total geändert hat. Heute gilt es: Gegner ablaufen, Ball fair erobern und hinten rausspielen.“