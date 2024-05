Eishockey Deutschlands mögliche Gegner und Favoriten bei der WM

Deutschland trug bislang alle Spiele in Ostrava aus. Allerdings bleiben nur die ersten beiden Mannschaften der Gruppe B in der drittgrößten Stadt Tschechiens und bestreiten dort das Viertelfinale. Der Dritte und Vierte reist zum zweiten Standort nach Prag. Einzige Ausnahme: Gastgeber Tschechien wird in Prag bleiben, auch wenn sie Dritter der A-Gruppe werden. Dann muss der Tabellenzweite aus dieser Gruppe zum Spiel gegen den Dritten der Gruppe B nach Ostrava reisen. In Prag werden zudem die beiden Semifinals am Samstag sowie das Spiel um Platz drei und das Endspiel am Sonntag ausgetragen.