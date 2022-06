Wimbledon : Deutsches Quartett um Kerber weiter - Niemeier gelingt Coup

London Vier deutsche Tennisprofis schaffen es in die dritte Runde. Bei ihrer Premiere gelingt Jule Niemeier eine Sensation. Angelique Kerber setzt sich schnell durch. Bei den Herren Oscar Otte ebenfalls.

Jule Niemeier bejubelte ihren Sensationscoup über die Weltranglisten-Dritte, Angelique Kerber ballte nach ihrem Sieg kurz die Faust. Angeführt von der Wimbledon-Debütantin und der Siegerin von 2018 sind vier deutsche Tennisprofis in die dritte Runde des Rasen-Klassikers gestürmt.

Der unerwartetste Erfolg gelang der 22 Jahre alten Niemeier, die der an Nummer zwei gesetzten Anett Kontaveit aus Estland keine Chance ließ und den größten Moment ihrer bisherigen Karriere feierte. Oscar Otte profitierte nach nur 15 Minuten von der Aufgabe seines Gegners, Tatjana Maria machte das deutsche Quartett komplett.

„Ich bin sprachlos, um ehrlich zu sein. Das Spiel auf Court 1 in Wimbledon zu gewinnen, ist ein großartiges Gefühl“, sagte Niemeier nach dem 6:4, 6:0 in nur 58 Minuten überwältigt auf dem Platz. Wenig später gab sie sich in ihrer trockenen Art selbstbewusst: „Ich denke, dass ich eigentlich fast jede Gegnerin schlagen kann, die hier ist. Das habe ich auch heute gezeigt.“