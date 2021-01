Vierschanzentournee : Deutsches Duo lauert: Patzt der „perfekte Skispringer“?

Bischofshofen Die Vierschanzentournee ist entschieden - oder doch nicht? Ein deutscher Skispringer will sich noch lange nicht aufgeben und macht vor dem großen Finale Mut. Bundestrainer Horngacher adelt den großen Favoriten auf den Gesamtsieg.

Ganz abhaken will Markus Eisenbichler den goldenen Adler für das deutsche Skisprung-Duo noch nicht. „Man darf nie aufgeben zu glauben, dass noch was möglich ist“, sagte der emotionale Oberbayer mit Blick auf die Trophäe für den Gesamtsieger der Vierschanzentournee kämpferisch.

Der führende Pole Kamil Stoch hat allerdings bereits fast 14 Meter Vorsprung auf Oberstdorf-Sieger Geiger, „Eisei“ liegt weitere fünf Meter zurück. „Wir werden angreifen“, kündigte der dreifache Weltmeister von 2019 allen Rückschlägen zum Trotz selbstbewusst an. Gemeinsam mit Zimmerkollege Geiger will er „König Kamil“ unter Druck setzen. Dass sich der erfahrene Stoch allerdings einen derart großen Fehler leistet wie Geiger, der am Bergisel in Innsbruck mehr als 15 Meter einbüßte, ist unwahrscheinlich.