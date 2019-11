ATP-Finals : Deutsches Doppel Krawietz/Mies in London mit Auftaktsieg

Deutsches Doppel Krawietz/Mies in London mit Auftaktsieg

Sind mit einem Sieg in die ATP-Finals gestartet: Kevin Krawietz (r) und Andreas Mies. Foto: Tess Derry/PA Wire/dpa.

London Als erstes deutsches Doppel seit 1937 hatten sie im Juni die French Open gewonnen. Erstmals dürfen Kevin Krawietz und Andreas Mies nun bei den ATP Finals der besten acht Teams des Jahres starten. Den Auftakt meisterten sie nervenstark im Match-Tiebreak.

Die Turnier-Debütanten Kevin Krawietz und Andreas Mies sind mit einem Sieg in die ATP Finals in London gestartet.

Im ersten Gruppenspiel gewann das an Nummer drei gesetzte deutsche Tennis-Doppel gegen die niederländisch-rumänische Kombination Jean-Julien Rojer und Horia Tecau 7:6 (7:3), 4:6, 10:6.

„Das war ein gutes Match und ein solider Einstieg“, sagte der 27 Jahre alte Coburger Krawietz nach dem Sieg in 1:43 Stunden. Weitere Vorrundengegner der French-Open-Sieger sind die an Nummer eins gesetzten Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah und die Franzosen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut.

Es war kein hochklassiges Match, das die Zuschauer zur frühen Nachmittagsstunde in der nicht ganz vollen Halle erleben durften, aber ein hochspannendes. Krawietz und der 29 Jahre alte Kölner Mies hatten sich zum ersten Mal für das Saisonabschluss-Spektakel qualifiziert und waren beeindruckt von der Atmosphäre in der Halle. „Das hat so viel Spaß gemacht, wir haben jede Sekunde genossen“, sagte Mies. Von einem „speziellen Moment“ sprach Krawietz.