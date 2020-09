Gute Leistung, kein Lohn : Deutschen Radfahrern fehlen bei WM Nuancen

Imola Platz vier, Platz fünf, Platz neun: Die Deutschen erreichen bei der Straßenrad-WM ordentliche Ergebnisse, doch mit der Medaille klappt es nicht. Die Beteiligten sind nach dem Straßenrennen trotzdem zufrieden.

„Das Ergebnis ist solide, aber ich hatte mir schon erhofft, noch weiter vorn reinzufahren. Aber da hat mir leider am Ende ein bisschen was gefehlt“, sagte Schachmann nach 258,2 knallharten Kilometern durch die Emilia Romagna.

Erst am allerletzten Anstieg musste der Hoffnungsträger abreißen lassen, am Ende waren der französische Weltmeister Julian Alaphilippe und eine weitere Fünfergruppe um Silber-Gewinner Wout van Aert aus Belgien sowie Marc Hirschi aus der Schweiz klar enteilt. „Das Bein wollte nicht mehr. Aber wir sind ein gutes Rennen gefahren, die Mannschaft hat einen super Job gemacht“, resümierte Schachmann. Das Rennen fügte sich ein wenig in den deutschen Gesamtauftritt rund um das „Autodromo Enzo e Dino Ferrari“: stets couragiert, stets vorne dabei, am Ende aber ohne den nötigen Schuss Fortune.