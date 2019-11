Endrunde in Madrid : Deutsche Tennis-Herren bei Davis Cup im Viertelfinale

Endrunde in Madrid

Madrid Erfolg für die deutschen Tennis-Herren: Philipp Kohlschreiber macht den vorzeitigen Einzug ins Davis-Cup-Viertelfinale perfekt. Der Zuschauerzuspruch in Madrid enttäuscht bisher.

Deutschlands Tennis-Herren stehen bei der Endrunde des Davis Cups in Madrid vorzeitig im Viertelfinale.

Nach dem Auftaktsieg von Philipp Kohlschreiber im zweiten Gruppenspiel gegen Chile war das deutsche Team unabhängig vom Ausgang des zweiten Einzels zwischen Jan-Lennard Struff und Cristian Garin und des Doppels mit Kevin Krawietz und Andreas Mies nicht mehr vom ersten Platz der Gruppe C zu verdrängen.

Im Viertelfinale konnte die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann am Freitag (18.00 Uhr/DAZN) entweder auf Großbritannien oder Kasachstan treffen.

„Ich habe richtig gutes Tennis vom Anfang bis zum Ende gespielt“, sagte Kohlschreiber nach der Partie. „Ich kann mich nur an ganz wenige Fehler, aber viele gute Bälle erinnern.“ Die Nummer 79 der Welt hatte schon am Mittwoch sein Einzel gegen den Argentinier Guido Pella gewonnen und damit die Weichen für den am Ende klaren 3:0-Sieg der Deutschen gelegt.