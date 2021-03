Weltcup in Slowenien : Deutsche Skispringer siegen im Team

Weltcup in Slowenien

Siegte mit Deutschlands Skisprung-Assen in Planica: Markus Eisenbichler. Foto: Uncredited/AP/dpa

Planica Der letzte Wettkampftag der Saison beginnt für die deutschen Skispringer mit einem Sieg. Viel Zeit, sich darüber zu freuen, haben Karl Geiger, Markus Eisenbichler und ihre Teamkollegen nicht.

Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke und Constantin Schmid setzten sich am Sonntagmorgen in Planica vor Japan und Österreich durch. Vor allem Eisenbichler und Flug-Weltmeister Geiger, der 220,5 Meter weit flog, stellten ihre Klasse auf der riesigen Anlage in Slowenien erneut unter Beweis. „Ich bin sehr glücklich, dass wir das Team gewonnen haben“, sagte Eisenbichler.