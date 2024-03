Weltcup in Lahti Deutsche Skispringer im Team auf Rang drei

Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes im Norden Europas steht an diesem Sonntag noch ein Einzelwettbewerb an (16.00 Uhr MEZ/Eurosport, 2. Durchgang auch im ZDF). Im ersten Einzel am Freitag war der in der Gesamtwertung drittplatzierte Wellinger Zweiter geworden und hatte damit Punkte auf die vor ihm liegenden Konkurrenten gut gemacht.