Weltcup in Kontiolahti : Deutsche Biathleten werden Staffel-Zweite

Weltcup in Kontiolahti

Die Athleten in Aktion. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa

Kontiolahti Die deutschen Skijäger bestätigen ihre gute Form und werden Staffel-Zweite. Für den ersten Sieg seit über anderthalb Jahren reicht es zwar nicht, es ist aber der nächste Erfolg beim Saisonstart.

Auf die Besetzung hätten vielleicht die wenigsten gewettet. Doch Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees - so noch nie zusammen gelaufen - haben mit Rang zwei in der Staffel von Kontiolahti den deutschen Biathleten den nächsten Podestplatz beim Saisonauftakt beschert.

„Ich habe den letzten Schuss vorbeigeschossen und ein bisschen angefangen zu zittern. Ich wollte es nicht spannend machen“, sagte der erstmals als Schlussläufer eingesetzte Rees in der ARD. Zwar konnte er am Donnerstag gegen Superstar Johannes Thingnes Bö und die überlegen siegenden Norweger nichts ausrichten. Aber mit Quentin Fillon Maillet hielt er den Weltcup-Gesamtsieger der Vorsaison in Schach und verwies Frankreich auf Rang drei.