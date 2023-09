Eishockey DEL zum Saisonstart: Neue Titel-Kandidaten, neue Stars

Nicht unbedingt und wenn, dann nur einen. Der Tabellenletzte steigt ab, falls Kassel, Krefeld oder Dresden Zweitligameister in der DEL2 werden. Nur diese drei Teams erfüllen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg in die DEL. Damit wird die Zeit nach dem Hauptrunden-Ende für den Letzten der DEL zur Zitterpartie. So wie für die Augsburger Panther in der vergangenen Saison, die sportlich abgestiegen waren. Da am Ende in der DEL2 aber Ravensburg Meister wurde und nicht die Voraussetzungen für einen Aufstieg erfüllte, hatte Augsburg Glück und spielt weiter erstklassig.