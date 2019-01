später lesen Zum 222. Mal Haie gegen DEG DEL-Winter-Game: Rhein-Derby vor knapp 50.000 Menschen FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Zum vierten Mal findet am Samstag das sogenannte Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in einem Fußballstadion statt. Zum dritten Mal wird das Event in Köln (16.30 Uhr/Sport1) dabei unter freiem Himmel ausgetragen. dpa