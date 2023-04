Eishockey DEL-Erfolgscoach Jackson „im Schlussdrittel“

Die Zukunft des erfolgreichsten Trainers in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga soll sich in dieser Woche entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Don Jackson nach seinem neunten Meistertitel in Deutschland zurückzieht und in Zukunft möglicherweise in einer übergeordneten Rolle im Eishockey-Kosmos des österreichischen Brauseunternehmens Red Bull arbeitet, ist durchaus groß.