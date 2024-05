Eishockey DEB-Team bereit für nächsten WM-Coup gegen Erzrivalen

Die Geduld und auch die Härte auf dem Eis wird gegen die spielerisch starken Schweizer eine große Rolle spielen. „Es muss eklig für die werden“, erklärte Sturm. So wie im vergangenen Jahr in Riga, als die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) als Außenseiter die in der Vorrunde dominierenden Schweizer mit 3:1 überraschte. Bei der Heim-WM 2010 und 2021 in Riga war die deutsche Mannschaft für die Schweizer ebenfalls Endstation. „Die Geschichten der letzten Jahre kann man nicht mehr wegmachen. Sie sind das Öl im Feuer“, sagte Kapitän Moritz Müller.