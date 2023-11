Eishockey DEB-Männer feiern Titel-Hattrick beim Deutschland Cup

Einzig der Düsseldorfer Alexander Ehl und Tobias Eder von den Eisbären Berlin kamen in Landshut auf drei Einsätze. „Sie sind gut belastbar“, sagte der 64-Jährige. Zahlreiche Vizeweltmeister wurden aus Gründen der Schonung gar nicht erst nominiert. Im Hinblick auf die kommende Weltmeisterschaft im Mai in Tschechien ist der Deutschland Cup das einzige Turnier vor dem Start in die WM-Vorbereitung.