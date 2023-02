DEL : DEB-Kapitän Müller feiert „unvergesslichen Abend“

Iserlohn Moritz Müller hat den Anfang gemacht. Am Freitag wurde der Kapitän des Eishockey-Nationalteams in den Kreis der DEL-Spieler mit 1000 Partien aufgenommen. Zwei DEG-Stürmer stehen kurz vor dieser Marke.

Anstoßen auf sein 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga wollte Moritz Müller trotz des 8:2 seiner Kölner Haie bei den Iserlohn Roosters nicht. Dabei ist den Haien die Teilnahme zumindest an der Playoff-Qualifikation nach dem Kantersieg nur noch theoretisch zu nehmen.

Am Sonntag geht es für die Rheinländer in Straubing weiter. In den restlichen vier Hauptrundenspielen geht es darum, die bestmögliche Position für die Playoff-Qualifikation zu erreichen. „Jetzt müssen wir in die Playoffs kommen und dann sind wir ein gefährlicher Gegner“, prophezeite der 36 Jahre alte Kapitän der Nationalmannschaft an einem für ihn „unvergesslichen Abend“.