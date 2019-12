Eishockey-U20-WM : DEB-Junioren unterliegen Russland und spielen gegen Abstieg

Ostrava Das deutsche U20-Team spielt bei der Eishockey-WM der Junioren in Tschechien gegen den Abstieg.

Gegen Kasachstan, das Schlusslicht der Gruppe A, geht es nun in drei Partien um den Klassenerhalt in der Top-Division. Die erste Partie findet am Donnerstag (10.00 Uhr) statt. Die weiteren Spiele sind am 4. und 5. Januar angesetzt (jeweils 11.00 Uhr).