Erfolgsdoppel : Davis Cup wäre für Krawietz/Mies ein „absoluter Traum“

New York Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies wäre bei der Premiere der Davis-Cup-Endrunde in Madrid Mitte November sehr gerne dabei.

„Es ist ein absoluter Traum, Davis Cup zu spielen“, sagte Krawietz in New York. Bei den US Open schafften die French-Open-Sieger den Sprung ins Halbfinale und machten damit Werbung in eigener Sache. „Klar, wir wollen gerne spielen, sind da total heiß drauf, und darauf arbeiten wir auch hin“, sagte Mies. Allerdings werde man jetzt keinen Druck machen oder Forderungen stellen.