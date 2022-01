Grand-Slam-Turnier : Davis-Cup-Profi Pütz über Kyrgios: „auf Messers Schneide“

Melbourne Davis-Cup-Spieler Tim Pütz hat das Verhalten des australischen Tennisprofis Nick Kyrgios bei den Australian Open teilweise als „zu viel des Guten“ bezeichnet.

„Wenn es nur um Entertainer und gute Stimmung geht, ist ja alles okay. Er geht auf Messers Schneide zwischen Entertainer zu sein und over the top zu sein“, sagte der 34 Jahre alte Frankfurter in Melbourne nach der Viertelfinal-Niederlage im Doppel. „Was er dann teilweise zwischen erstem und zweiten Aufschlag macht, hat nichts mit Entertainment zu tun, das hat nichts mit witzig zu tun, das ist einfach nur unsportlich“, sagte Pütz.