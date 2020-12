Doppelfunktion : Davis-Cup-Kapitän Kohlmann wird Becker-Nachfolger beim DTB

Hamburg Michael Kohlmann wird neuer Herren-Chef beim Deutschen Tennis Bund.

Der 46 Jahre alte Ex-Profi tritt die Nachfolge von Boris Becker an, der Ende November nach dreieinhalb Jahren wegen mangelnder Zeit für die Aufgabe zurückgetreten war. Kohlmann ist seit Anfang 2015 Davis-Cup-Kapitän und übernimmt nun zusätzlich die alleinige sportliche Leitung für den Herrenbereich.

„Michael Kohlmann hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit für den DTB geleistet und ist der logische Nachfolger auf der Position des Head of Men’s Tennis“, sagte am Donnerstag Dirk Hordorff, DTB-Vize-Präsident Spitzensport. „Als ehemaliger Profispieler besitzt er eine große Expertise, hat einen sehr guten Zugang zum Nachwuchs und kann junge Spieler weiterentwickeln.“